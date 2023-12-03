25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر بمعرض كتاب سوهاج

تأتي زيارة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لمحافظة سوهاج؛ لافتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات، بالإضافة إلي تفقد عدد من قصور الثقافة بنطاق المحافظة، ومنها قصر ثقافة سوهاج، وأخميم، والكوثر.

يرافق وزيرة الثقافة خلال زيارتها لمحافظة سوهاج الدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

ويحتوى المعرض على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يومًا في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.