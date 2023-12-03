الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاستسلام أو القتل.. إسرائيل تهدد 9 من قادة حماس

قادة حماس
قادة حماس

أدت مجزرة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إلى مقتل المئات من الفلسطنيين، وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عقب العملية أن هناك خياران أمام 9 من قادة حركة حماس وهو الإستسلام أو القتل.

 

ونشر الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صورة للقادة الـ 9 قائلا:" أن هذا البلاغ موجه لقادة كتيبة الشجاعية في حماس: اعتبروا هذا الإشعار إشعارا أخيرا".

 

‏وأوضح الاحتلال أنه سيعمل بقوة شديدة للغاية في الحي من أجل تفكيك البنى التحتية الحمساوية الارهابية. 

معلنا أنه أمامهم خياران، ‏الاستسلام ووضع أسلحتكم، أو ‏البقاء ومواجهة مصير مشابه لذلك الذي واجهه وسام فرحات ويونس مشتهى".

 

 

وأعلنت قوات الاحتلال تصفية وسام فرحات قائد "كتيبة الشجاعية"، وزعموا في بيان لهم أن وسام أحد الذين شاركوا في التخطيط لهجمات أكتوبر عبر دفع مقاتلي حماس لاختراق بلدة ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي.

 

يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية أمس السبت، شنت غارات عنيفة على حي الشجاعية، ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة.

 

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