إصابة عاملين في حادث إنقلاب دراجة بخارية بسوهاج الجديدة

شهد قسم سوهاج الجديدة وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية بسبب إختلال مقود القيادة بيد قائدها نتج عنه إصابة قائد الدراجة عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج ومرافقه عامل في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بمحافظة المنيا باشتباه نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد تلقي بلاغ بانقلاب دراجة بخاريه ومصابين دائرة القسم .





بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة "محمود . ع . ع" 28 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المراغة الدراجة البخارية إختل مقود الدراجة بيده مما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد الدرجة البخاريه باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومرافقه "حسن . ق . س" 35 سنة عامل دائرة المنيا " اشتباه نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .