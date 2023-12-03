خالد جلال يعيد ترتيب أوراق فاركو ويتحدى الصعوبات

واصل خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو مسلسل إعادة ترتيب الأوراق واعادة توظيف اللاعبين لتحسين نتائج الفريق بالدوري الممتاز.

وقاد جلال فاركو خلال 4 مباريات حقق خلالها الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 قبل خسارته أمام الجونة بنفس النتيجة ثم الخسارة أمام بلدية المحلة بنتيجة 3-2 ثم التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1.

ويلتقي فاركو مضيفه سموحة غداً الاثنين في الجولة الثامنة للدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وحاول خالد جلال خلال الفترة الماضية إيجاد بعض الحلول للعديد من المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق حيث استلم الفريق مهلل هجوميا ودفاعيا خاصة مع النقص العددي في مراكز معينة على رأسها قلب الدفاع وظهيرى الجنب والجناح الهجومي إضافة إلى تراجع مستوى ثلاثى خط الهجوم سيف تيرى،شكرى نجيب وعمرو جمال.

وحفز خالد جلال لاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة خاصة أن الفريق يسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة قبل توقف الدوري في شهر يناير المقبل.

وشهدت تدريبات الفريق حالة من التركيز الشديد قبل لقاء سموحة كما حرص جلال على تصعيد بعض الناشئين من أجل الاعتماد عليهم مثل السنغالي بابكر نداي وصلاح باشا.