طب أسنان الفيوم تحتل المركز الثالث في مسابقة أوائل الطلاب

شاركت كلية طب الأسنان بالفيوم في مسابقة أوائل الطلاب بكليات طب الأسنان التي أقيمت في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونظمها اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب طب الأسنان وحديثي التخرج بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

شارك في المسابقة ٢٤ جامعة حكومية وخاصة، وشاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم ب ١٢ طالبًا وطالبة، الذين حصلوا على المركز الثالث في المسابقة الجماعية لأوائل الطلاب، وأيضًا حصدوا المركز الثالث في مسابقة البوستر.

المحافظ فى شركة اميسال..

ومن جهه اخرى قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بزيارة ميدانية موسعة، للشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، والتى تقع على ساحل بحيرة قارون، للوقوف على سير العمل بها، ومتابعة عمل المصانع بالشركة، ومراحل ومعدلات الإنتاج.

كان فى استقباله الدكتور حسين حاتم شتيه رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة.

تفقد المحافظ شركة إميسال للأملاح والمعادن، والمصانع الأربعة بالشركة، والتي تشمل مصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع كلوريد الصوديوم، ومصنع كبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ومصنع الملح الطبي، كما تفقد أحواض الترسيب، والمنطقة التي تفصل بين بحيرة قارون وأحواض الترسيب الأربعة، والتي يتكون بها المحلول من بحيرة قارون.

وخلال الجولة التفقدية، استمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي، من رئيس مجلس الإدارة، عن طبيعة عمل الشركة ومكوناتها، وآليات عمل كل مصنع من المصانع التى تفقدها داخل الشركة، ومراحل ومعدلات الانتاج، لافتاً إلى ضرورة مراعاة البعد البيئى والصناعي فى العمل، واستخدام أقصى وسائل الحماية والأمان لكافة العاملين بالشركة.

وأشاد محافظ الفيوم، بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، ونظام العمل بها، ومراحل الإنتاج، لافتاً إلى أهمية الدور الرائد الذى تقوم به الشركة، فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة فى بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى دورها البارز في إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح.

وأعرب "الأنصاري" عن سعادته بتواجده في أحد قلاع الصناعة في مصر، والتي تعد صرحاً صناعياً يحتذي به في مجال التنمية المستدامة، لما تتميز به من إنتاج على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيراً إلى أن بحيرة قارون تعد مصدراً مهماً للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة لها.

0

09