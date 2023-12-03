الوطنية للانتخابات: مستمرون في العمل حتى انتهاء التصويت بالخارج (فيديو)

وجّه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للسفراء المصريين بالدول المختلفة عبر قائلا: “إحنا مع حضراتكم على مدار الساعة وحتى انتهاء عملية التصويت وبداية عملية الفرز”.

وأكد بنداري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنّ عملية الفرز تجري من خلال السفراء وتحت إشرافهم، إذ يجري وضع الأوراق بظرف مغلق يُرسل إلى وزارة الخارجية ثم يتم إرساله للهيئة، مشددا على أنّ البيانات لا تعلن حتى نهاية العملية الانتخابية بالداخل لأن المنوط بإعلان النتائج رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات في البحرين تسير بسلاسة

فيما قالت ريهام خليل، سفيرة مصر في البحرين، إن الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة، موضحة أن المقر الانتخابي جُهِّز بوسائل تقنية حديثة، وأنه في ظل ازدحام المواطنين لم تستغرق العملية الانتخابية للناخب، أكثر من 5 دقائق، ويرجع ذلك للاهتمام وحسن التنظيم.

وأضافت أن هناك اهتماما كبيرا من المصريين على إدلاء أصواتهم في الانتخابات لليوم الثالث والأخير.

وأوضح محمد الشريف، سفير مصر في مالاوي، إنّ الهيئة العامة للانتخابات بذلت جهودا كبيرة كانت سببا في التغلب على العقبات الفنية الخارجة عن إرداتنا، في البنية التحتية التقنية بمالاوي.

ووجّه التحية لأبناء الجالية المصرية الذين تكبّدوا مشقة السفر البري لساعات طويلة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.