سفير مصر بالكونغو: لا مشكلات في التصويت بانتخابات الرئاسة

أكد السفير أسامة ثروت، سفير مصر في الكونغو، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تسير بسهولة من دون أي معوقات، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الذي تقدمه والمساندة للتغلب على أي معوقات قد تظهر.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي مشكلات، أو معوقات خلال سير العملية التصويتية بالانتخابات الرئاسية.

انطلاق اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية:

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات بالخارج، وفق توقيت كل دولة من دول العالم، التى توجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

واستعدت اللجان الفرعية بالمقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور اعتبارًا من الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي لكل دولة)، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.