الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن اللجان الانتخابية وكيفية معرفة اللجان الانتخابية وذلك من أجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية.

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ويحرص الكثير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي، وذلك بناء على وعى المواطن المصري بأهمية الانتخابات ودورها الفعال في التغير نحو الأفضل.

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية من منزلك 

ونرصد طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية من منزلك وكيفية الإدلاء بالأصوات وتفاصيل الخاصة بالمشاركة في الانتخابات وكيفية معرفة اللجان الانتخابية الخاصة بكل مواطن وذلك من خلال الخطوات التالية:-

ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني من هنــــــــا.

  • اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.
  • ثم أدخل الرقم القومي في الخانة المحددة.
  • ثم اضغط على أيقونة استعلام.
  • سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.
  • تغيير اللجنة الانتخابية
  • الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أغلقت باب التقديم في خدمة تغيير اللجنة الانتخابية للمواطنين.

السن القانونية للتصويت في الانتخابات

ينص القانون رقم 140 لسنة 2020 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه يحق لكل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية والتي تتضمن إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من: رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس المحلية.

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