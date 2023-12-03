"توفير فرص عمل لسيدات الريف".. قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

تزحف الشقوق على يدها ذات الهيئة الأنثوية فتحفر أخاديدا قاحلة تكسب يدها صلابة تناهز أيدي الرجال، ومع سقوط أولى خيوط شمس الضحى على قرية بلشمط التابعة لمحافظة المنوفية، تغادر ولاء، أم وعاملة بمحاجر السادات، منزلها تاركة خلفها طفلين يدثرون بالدفء الذي تركته وانطلقت سعياً على لقمة العيش في محاجر الرخام والجرانيت

"بين شقي رحى .. إما الجوع أو الشقى"

ساعات طويلة تقارب ال 20 ساعة تقضيها ولاء في محاجر مدينة السادات الصناعية تعمل كتفا بكتف مع الرجال، تخفي أنوثتها وراء جلباب رجالي وشاح يحجب جمالها وسمرتها المشربة بحمرة عن عيون الرجال فلايظهر منها سوى العينين، محاولة لمهادنة رفض زوجها مشاركته الشقى خلف لقمة عيش تسكت صوت بطون أطفالها الجياع.

قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

"حرفتك مشروع"

تغوص "هدير شلبي"، الطالبة آنذاك في كلية الهندسة بعامها الأخير، إلى بحر أفكارها بحثاً عن فكرة مناسبة لمشروع تخرجها، تقودها الصدفة إلى ولاء وقصتها مع العمل غير الإنساني الذي تلجأ إليه لسد جوع أبنائها، قصة ألهمت هدير، ذات ال 22 عاما حينها، لإطلاق مشروعها Freeziana، لدعم السيدات بالريف والمناطق العشوائية وتعليمهن حرف إبداعية مثل صناعة السجاد والفخار والقطع النحاسية والجلود وتصميم الأزياء والتطريز وغيرها، تمهيداً لتوفير فرص عمل آدمية لهن برواتب مجزية تعينهن على مشقة الحياة.

قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

"هدير تنطلق نحو الحلم"

على السلم العاجي للنجاح صعدت هدير شلبي، واحدة من أفضل 30 رائدة أعمال في الشرق الأوسط تحت 30 عاماً وفقاً لتصنيف فوربس، أولى درجات تحقيق الحلم بالالتحاق بمنحة "كيك" التابعة لوزارة الاتصالات، والتي كانت بوابتها لرحلة معرفية نهلت خلال من نبع باقة من المعارف على رأسها إدارة الأعمال والتسويق.

قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

انطلقت هدير للتوسع في مشروعها وفتح 5 وحدات إنتاجية بعدد من القرى البسيطة في صعيد مصر، تخدم حالياً حوالي 200 ألف سيدة وتقدم لهن، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، دورات تدريبية شاملة لإتقان الحرف اليدوية والفنية بما يشمل تلقينهن أحدث طرق التسويق وإدارة الأعمال ثم توفير فرص عمل لهن بمرتبات مجزية وتسويق منتجاتهن داخل وخارج مصر عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

"أبطال وراء الكواليس"

أيادي خفية لاتعنيها الأضواء تدعم هدير كلما اعتراها التعب وتربت على كتفيها كلما تعثرت خطاها بعقبات الطريق، كان والد "شلبي" وزوجها وسيدات القرى البسيطة الباحثات عن عمل شريف يلائم طبيعتهن الأنثوية، كانوا كلهم رفاق نجاح لها على درب الإصرار والتحدي في طريقها لتحقيق هدفها بالتوسع وخدمة أكبر عدد ممكن من السيدات بالمناطق النائية والعشوائية،

قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

قصة نجاح هدير شلبي بين رواد Forbes الشرق الأوسط

فبالنسبة لهدير لاشئ يضاهي شعلة النشاط التي تتلألأ بأعين السيدات خلال تلقيهم الدورات التدريبية ليوقد هذا البريق حماس هدير للمضي قدماً ورسم المزيد من البسمات على ثغر سيدات يجابهن الحياة بمفردهن يتشبثن بذيول جلاليبهن أطفالهن الصغار، يبحثن عن لقمة العيش بلا عائل ولامال ولا أهل.