غولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي الفائدة بالربع الثاني 2024

بعد بلوغ التضخم 2.4% في نوفمبر

توقع بنك غولدمان ساكس، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، مرجحا بدء الخفض في الربع الثاني من 2024، بعد بلوغ التضخم 2.4% في نوفمبر. أي أقل من نصف وتيرته المسجلة في أغسطس.

وتتوافق توقعات "غولدمان ساكس" مع وجهة نظر المستثمرين ببدء تخفيض الفائدة في أبريل المقبل.

ذلك على الرغم من إصرار العديد من مسؤولي المركزي الأوروبي على أن الفائدة يجب أن تبقى مرتفعة لفترة من الوقت للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم والبالغ 2%.

وتقترب النسبة الجديدة للتضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% في أعقاب سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة بداية من صيف عام 2022.

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أكدت أن البنك سيتخذ قرارات بناء على أحدث البيانات، وسيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر للوصول إلى الهدف المنشود.

وقالت لاغارد خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي: "الآن ليس الوقت المناسب لإعلان النصر".