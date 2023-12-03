بازل الإقليمى يشارك "المنجزين العرب" فى المؤتمر الدولى العاشر بمملكة البحرين فبراير القادم

قرر المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا التابع لإتفاقية بازل برئاسة الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق المشاركة في المؤتمر الدولى العاشر الذى تقيمه مؤسسة المنجزين العرب برئاسة اللواء سامح لطفي بالبحرين فى فبراير 2024 تحت عنوان " الإقتصاد الأبيض والإبتكار فى ريادة الأعمال والتنمية المستدامة " بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والعلمين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى .





وتعد هذه المشاركة هي التعاون الثاني بين المؤسستين ، حيث شارك المركز الإقليمى مؤسسة المنجزين العرب فى مؤتمر "ملتقى الأخوة العرب للإنجاز والتميز " بمدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر عام 2021 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للعمل معا فى مجالات عملهما على المستوى الإقليمى والمحلى وتقديم المشورة والمساعدات للدول العربية فى نشر الوعى والتدريب ونقل التكنولوجيا.



يعد المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية واحدا من أربعة عشر مركزاً علي مستوى العالم تتبع اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود التي أنشأت بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ، و أقرت في مؤتمر الاطراف الخامس عام 1995 .



ويعمل المركز لخدمة البلدان الناطقة بالعربية وعددها 22 دولة الأطراف في اتفاقية بازل بشمال أفريقيا وغرب آسيا ، كما يعمل مع المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية والوطنية لتشجيع الفوائد البيئية للحد من النفايات والتخلص منها. إضافة الى تشجيع التعليم والاتصال البيئي ، الذي يعنبر مفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



و صرح اللواء سامح لطفى بأنه التقى الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية التعاون المشترك وإمكانية تجديد مذكرة التفاهم نظرا لأهمية مشاركة المركز الإقليمى فى أعمال المؤتمر وتقديم رؤى وآراء حول إتفاقية بازل والإتفاقيات المنبثقة عنها و تعميق فهم المشاركين بالإجراءات والسياسات التى تتطلبها إتفاقية بازل والإتفاقيات المنبثقة عنها وتطوير هذه السياسات والإجراءات لتلبى تطلعات الدول وتحقيق أقصى إستفادة من هذه الإتفاقيات .



وقد أشاد الدكتور مصطفى كامل مدير مركز بازل الإقليمى بجهود مؤسسة المنجزين العرب على المستوى المحلى والإقليمى برئاسة اللواء سامح لطفى .