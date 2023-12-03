جروح بأماكن متفرقة.. التحقيق في جريمة الوايلي

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد مُسن، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الويلي.

وكشف مناظرة النيابة ل جثمان القتيل، أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، بمعرفة الطب الشرعى، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كان يمر المجني عليه الذي يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده وأثناء عمله ذهب إلى محل بقالة لشراء بعض المستلزمات، ولكن في طريقه مر على المتهم ومحله فاعترض طريقه ومنعه من المرور.

وتبين أن المجني عليه شد معه في الكلام، فأمسك الآخر بسلاح أبيض ومزق جسده لطعنات حتى سقط على الأرض جثة هامدة.

الأهالي يبلغون بوجود قتيل

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شاب بمنطقة الوايلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.