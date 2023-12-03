الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإنقلاب الشتوي| أقصر نهار في العام وانخفاض درجات الحرارة

فصل الشتاء
فصل الشتاء

أيام قليلة وينتهي فصل الخريف الذي يعد من أفضل شهور العام، ويبدأ فصل الشتاء تحديدًا في 22 ديسمبر الجاري، والذي يتسم بإنخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد مع سقوط للامطار الغزيرة.

txt

طرق تحميك من الأمراض في الشتاء

txt

مع صعوبة الاجتياح البري.. روسيا تدخل معركة الشتاء بأهم سلاح

ويحدث الإنقلاب الشتوي كل عام يوم 22 ديسمبر حيث ميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

كما أن ذورة فصل الشتاء لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة ، ولكن فلكيًا الأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار ، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، على أن تكون الأرض أقرب الى الشمس نسبيًا في الشتاء عنها في الصيف.

وعندما نكون في ذروة فصل الشتاء فلكيًا يكون أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبًا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا، وتبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن. 

مواد متعلقة

اضطرابات تسبب مشاكل الجلد.. فصل الشتاء واحد منهم

وجبة الشتاء| فوائد العدس للأطفال وطريقة طهيه لفائدة أكبر

نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال الشتاء (فيديو)

أخصائية تغذية تنصح بتناول اليقطين في الخريف

فوائد تناول الخضروات الورقية في فصل الخريف

فيتامينات تساعد الجسم على مقاومة التوتر في الخريف
الجريدة الورقية