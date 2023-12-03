الإنقلاب الشتوي| أقصر نهار في العام وانخفاض درجات الحرارة

أيام قليلة وينتهي فصل الخريف الذي يعد من أفضل شهور العام، ويبدأ فصل الشتاء تحديدًا في 22 ديسمبر الجاري، والذي يتسم بإنخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد مع سقوط للامطار الغزيرة.

ويحدث الإنقلاب الشتوي كل عام يوم 22 ديسمبر حيث ميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

كما أن ذورة فصل الشتاء لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة ، ولكن فلكيًا الأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار ، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، على أن تكون الأرض أقرب الى الشمس نسبيًا في الشتاء عنها في الصيف.

وعندما نكون في ذروة فصل الشتاء فلكيًا يكون أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبًا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا، وتبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.