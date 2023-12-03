ميناء سفاجا يستقبل 30 ألف طن ألومنيوم من استراليا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة و638 شاحنة بضائع و 53 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة و275 شاحنةبضائع و32 سيارة بينماشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و363 شاحنة و21 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEA PEARL وعلي متنها 30000 طن الومنيوم صب قادم من استراليا و شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس والحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع البحري تداول 2400 طن بضائع عامةومتنوعة و225 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكبا بموانيها .



وأعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 574 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 الف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا ، نويبع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 397 الف طن بضائع بكمية وارد 123 الف طن وصادر 274 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 الف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 الف طن و صادر 43 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 الف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 الف طن فوسفات .