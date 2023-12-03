إقبال المصريين في الرياض على التصويت بانتخابات الرئاسة باليوم الأخير (فيديو)

توافد المصريين المقيمين في العاصمة السعودية الرياض، على مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، لليوم الثالث والأخير في الانتخابات.

وفتحت سفارة مصر في السعودية، أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وكانت السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

انطلاق آخر أيام انتخابات الرئاسة في الخارج

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والاخير من الانتخابات بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التى تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.