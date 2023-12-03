الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة الأنبا بولا تبدأ نهضة صوم الميلاد.. اليوم

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

ساعات وتبدأ، أولى فعاليات  النهضة الروحية بمناسبة فترة صوم الميلاد المجيد بكنيسة الانبا بولا والانبا انطونيوس التابعة لمطرانية  الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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يترأس اللقاء الاب  متياس بشرى،  ومم المقرر أن تتخلل الفعاليات  الطقوس القبطية الأرثوذكسية.

استهل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  فترة صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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