الأنبا توماس يترأس طقس السيامة لـ٣٧ شماس بالقضية..شاهد

ترأس نيافة الأنبا توماس، مطران القوصية وتوابعها، اليوم الأحد، فعاليات ومراسم السيامة الكهنوتية لما يقرب من ٣٧ شماسا، ذلك بكنيسة العذراء مريم في بني ادريس.

استهل اللقاء بإقامة القداس الالهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور والتسابيح وتقديم الحمل وتطبيق صلوات السيامة الطقسية.

جاء ذلك بالتزامن مع فترة احتفالات الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.