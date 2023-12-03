تقديم خدمات مياه الشرب لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 3 ديسمبر إلى الخميس7 ديسمبر وذلك من الساعة ٨ صباحا وحتى الثانية عصرا.

وأوضحت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق اقطاع مركز ههيا بقرية شرشيمه يوم الأحد، وبقرية صبيح الاثنين والخميس، وقرية العدوة الثلاثاء والاربعاء .

وأشارت إلى تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس بعزبه حسين شاكر من الأحد إلى الخميس.

ولفتت إلى تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل: "التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، تقديم شكاوي".