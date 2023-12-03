الأحد 03 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

وأكد الدكتور سويلم، أنه تم أدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أى قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة.

وعقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية"، والتي تتضمن الأعمال صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة، وعدد (٢) ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة، وقد تم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ٥٥%، حيث تم الإنتهاء من أعمال صيانة عدد (١٢) بوابة علوية وجاري صيانة عدد (٢) بوابة علوية ، مع الاستمرار في باقى الأعمال.

ومن المقرر البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا ، حيث تم البدء فى عملية دراسة استشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك طرح عملية استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناء علي مخرجات الدراسة الاستشارية خلال شهر مايو ٢٠٢٤.

يذكر أن قناطر ادفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) أمتار/ فتحة، ويعلوها طريق بعرض (٩) أمتار، وملحق بالقنطرة  هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) مترًا وطول (٨٠) مترًا.

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