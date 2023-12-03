الجالية المصرية بلندن تسطر ملحمة تاريخية أمام السفارة خلال عملية تصويتهم بالانتخابات الرئاسية

سطرت الجالية المصرية في لندن بالمملكة البريطانية، ملحمة تاريخية أمام السفارة المصرية بالدولة، وذلك أثناء حرصهم على التواجد للتصويت في الانتخابات الرئاسية ورد الجميل للوطن ودعم القرار السياسي بمصر.

وقام بتنظيم الوقفة مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية ببريطانيا، بتوزيع الأدوار علي المشرفين على حملة التصويت هناك.



وقال رجب، إن أيام الانتخابات سوف تشهد حشدًا كبيرًا من المصريين الوطنيين، رغم صعوبة الطقس والتي وصلت درجة الحرارة إلى ٧ تحت الصفر، إيمانًا منهم بأهمية الوطن والحفاظ عليه ودعمه في كافة القرارات السياسية.

عبرت ماجدة صقر، المشرفة علي التنظيم، عن سعادتها بإقبال وحشد المصريين أمام مقار لجانهم بلندن، لافتة أن المصرين كانوا علي تواصل منذ شهرين لتنظيم هذا اليوم التي يتسم بالعرس الديموقراطي.

وأكدت إيمي علي، ضمن التنظيم أنها تقوم بتوزيع الإعلام والتعاون ومساعدة الناخبين هناك لكي تتم عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بكل سهولة وسرور من الجميع.

وقال أحمد مندور المشرف علي مساعد كبار السن وذوي الهمم لمبنى السفارة، إن هناك تسهيلًا في الوصول للإدلاء بصوتهم بالانتخابات، كما أن هناك كثيرًا من المتطوعين إلى الحملة المصرية لمساعدة الكثير من المصريين والجالية المصرية ببريطانيا، ضاربة مثال للرقم القياسي بالحضور على مدار الانتخابات السابقة.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة أستراليا.

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

التي انطلقت مساء أمس، الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلًا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

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