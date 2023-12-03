مسعف وسائق يعيدان 107 آلاف جنيه لمصاب فى حادث برأس غارب

تكاتف فريق من رجال الإسعاف في البحر الأحمر لتقديم درس حي في الأمانة والشرف، حينما قاموا بتسليم أمانات مصاب في حادث مرور مروع وقع في الكيلو ٥٠ بطريق رأس غارب -الشيخ فضل -المنيا والتي تشمل مبلغًا ماليًا بلغ 107 آلاف جنيه مصري.

وفي تفاصيل الحادث الذي وقع أثناء توجه ع ا ح موظف فى الجمارك إلى منزله بعد إنهاء عمله بجمارك سفاجا، أظهرت التحقيقات أنه نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، أصيب بشكل خطير، حيث اشتبه في وجود كسر في الفقرات العنقية وخلع في الكتف الأيسر، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ورغم الظروف الصعبة والإصابة الجسيمة، لم يتردد المسعف سامي عيد باسعاف البحر الاحمر والذى كان يقود سيارة الإسعاف في تسليم الأمانات الشخصية للمصاب، التي تشمل مبلغًا ماليًا بلغ 107 آلاف جنيه مصري، هاتفًا من نوع سامسونج، وشنطًا صغيرة وكبيرة تحتوي على أوراق وأغراض شخصية.

ويعكس هذا الفعل النبيل التزام المسعفين بمهمتهم الإنسانية وقيمهم الأخلاقية، حيث تشدد الفرق الطبية في المنطقة على ضرورة تحفيز مثل هذه الأمثلة الرائعة من الأمانة والتفاني في خدمة المجتمع.