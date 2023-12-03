وزير الدفاع الأميركي: دعمنا لأمن إسرائيل غير قابل للتفاوض

أدلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت بتصريحات أشار فيها إلى ضرورة أن تحمي إسرائيل المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم مركز الثقل في حرب إسرائيل على غزة ومحذرا من مخاطر تطرفهم.

وقال أوستن في تصريحات خلال منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا إنه يحث بشكل شخصي القادة الإسرائيليين على تجنب وقوع قتلى وجرحى من المدنيين والكف عن الخطاب غير المسؤول ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وتابع أنه يحث إسرائيل أيضا على توسيع نطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير، مضيفا أنه يتوقع توصيل المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة.

وذكر أوستن في هذا النوع من القتال، السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإن دفعتهم إلى أحضان العدو، فستكون النتيجة هزيمة استراتيجية بدلا من نصر تكتيكي معولا على خبرته بصفته جنرالا بأربعة نجوم أشرف على المعركة ضد تنظيم داعش.

وأضاف لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 15 ألف فلسطيني استشهدوا منذ بدء الحرب وإن ما لا يقل عن 200 استشهدوا منذ أمس الجمعة فقط بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

تأتي تصريحات أوستن في ظل قصف الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة

وتسارع الولايات المتحدة بإرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك الدفاعات الجوية والذخائر الأخرى.

وقال أوستن أمام جمهور من أبرز المشرعين الأمريكيين ومسؤولي الأمن القومي والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الدفاع ستظل الولايات المتحدة أقرب صديق لإسرائيل في العالم. دعمنا لأمن إسرائيل غير قابل للتفاوض.

وجدد أوستن أيضا دعوات الولايات المتحدة إلى إقامة دولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع من دون آفاق الأمل، سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا لانعدام الاستقرار وانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية.

وفي الوقت الذي يؤدي فيه العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تصعيد التوتر في المنطقة، تواجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) موجة تلو الأخرى من الهجمات على القوات الأميركية من جانب جماعات مدعومة من إيران تنحي باللائمة على الولايات المتحدة في أفعال إسرائيل في غزة. واتهم أوستن إيران بتأجيج التوتر وأشار إلى الضربات الجوية الأميركية الحديثة ردا على إيران.

وقال أوستن لن نتسامح مع الهجمات على العسكريين الأميركيين. لذا، لا بد أن تتوقف هذه الهجمات.