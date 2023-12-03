برشلونة وأتلتيكو مدريد.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب المونتجويك، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وتتساوى حظوظ برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة، حيث يمتلك كل منهما 31 نقطة جعلتهما في المركزين الثالث والرابع في ترتيب الدوري الإسباني فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساويًا مع جيرونا الوصيف.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD1 ويعلق على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، خليل البلوشي.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.