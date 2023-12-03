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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

بوابة الوفد الإلكترونية

يقود النجم المصري محمد صلاح التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المواجهة المقررة أمام فولهام على ملعب "الأنفيلد" في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويغيب عن صفوف ليفربول ثنائي أساسي هما حارس المرمى أليسون بيكر بسبب الإصابة، وكذلك ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

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