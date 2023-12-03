رمضان السيد: حسين الشحات يقدم مستوى متراجعًا مع الأهلي في الفترة الأخيرة

انتقد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، الأداء الذي يقدمه حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر مؤخرا.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " حسين الشحات أفضل لاعب في مصر بالموسم الماضي، بجانب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ولكن الموسم الحالي مختلف تماما".

وتابع: "مستوى الشحات متراجع للغاية منذ بداية الموسم، وحتى الآن لم يقدم الأداء الذي كان يقدمه في أغلب فترات الموسم الماضي".

وأتم: "من المفترض أن حسين الشحات لاعب كبير ولكن من غير المعقول تراجع مستواه في المباريات التي يحتاجه الأهلي فيها، وآخرهم مواجهة يانج أفريكانز".

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز

سقط الأهلي في فخ التعادل على يد يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على الملعب الوطني مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بتلك النتيجة أصبح النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.