عاجل
شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار القياسي (فيديو)
الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب نواذيبو الموريتاني: بيراميدز من أفضل أندية أفريقيا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أكد بون أعمر لاعب فريق نواذيبو الموريتاني، أن فريق بيراميدز يعد أفضل الأندية في قارة أفريقيا بالوقت الحالي.

قال بون أعمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعداء بالفوز على بيراميدز، الفوز غير متوقع، لكننا كنا في أقصى درجات التركيز خاصة بعد طرد مدافع نواذيبو".

txt

بيراميدز يخسر من نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا

txt

باملاك تيسيما يذبح بيراميدز أمام نواذيبو في الشوط الأول

وأكمل: "الهدف الأول جاء في الوقت المناسب ومنحنا السيطرة على المباراة، والهدف الثاني كان رائعًا للغاية".

واستطرد: "الاتحاد الموريتاني يسعى لتطوير الكرة للتواجد على منصات التتويج في قارة أفريقيا، والكرة في موريتانيا في تطور دائم".

الجريدة الورقية