لاعب نواذيبو الموريتاني: بيراميدز من أفضل أندية أفريقيا

أكد بون أعمر لاعب فريق نواذيبو الموريتاني، أن فريق بيراميدز يعد أفضل الأندية في قارة أفريقيا بالوقت الحالي.

قال بون أعمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعداء بالفوز على بيراميدز، الفوز غير متوقع، لكننا كنا في أقصى درجات التركيز خاصة بعد طرد مدافع نواذيبو".

وأكمل: "الهدف الأول جاء في الوقت المناسب ومنحنا السيطرة على المباراة، والهدف الثاني كان رائعًا للغاية".

واستطرد: "الاتحاد الموريتاني يسعى لتطوير الكرة للتواجد على منصات التتويج في قارة أفريقيا، والكرة في موريتانيا في تطور دائم".