خبير مالي يتوقع إعادة البورصة لاختبار مستويات مهمة خلال تعاملات الاسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري تحركاتها العرضية، والمتباينة بين الصعود، والهبوط.

كما تتوقع "زيدان" أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي في مناطق 1000 نقطة ارتفاعا، وانخفاضا، على أن تستهدف مستوي 25300 نقطة، في حال تجاوزه مناطق المقاومة.

كما تتوقع أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مستوى مقاومة عند 24800 نقطة، على أن تمثل منطقة 24300 نقطة مستوى دعم.

وكانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين، بين الصعود والهبوط، نتيجة عمليات جني الأرباح التي خلفت موجة الصعود القياسية في الأسابيع قبل الماضية، ووصول مؤشر البورصة الرئيسي لمستويات تاريخية بالوصول إلى مستويات تجاوزت 25 ألف نقطة.

كما اتسم الأداء بتحول السيولة تدريجيا من اسهم الشركات القيادية، إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة، التي لم تحقق ارتفاعات كبيرة.

حافظت السيولة والأموال في السوق على متوسطاتها اليومية التي تجاوزت 5 مليارات جنيه، وهو أمرا جيدا للغاية، مقارنة بالمتوسطات التي كانت تحدث قبل ذلك.