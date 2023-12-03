نجم الأهلي السابق ينتقد أسلوب كولر في التعامل مع اللاعبين

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أنه من غير المقبول إهدار لاعبي الأحمر للفرص المحققة بهذا الشكل في الفترة الأخيرة.

وقال جاد الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من غير المقبول إهدار لاعبي الأهلي للفرص المحققة في المباريات في ظل الحصول على حقوقهم كاملة".

وتابع: "كثرة الإجازات التي يحصل عليها الأهلي أحد أسباب إهدار الفرص فهي تسبب تراجع في لياقة اللاعبين الذهنية وهو ما يؤثر على قراراتهم".

وأكمل: "تهدئة اللاعبين ذهنيا ليس بمنحهم إجازات، لابد من الاقتداء بجوارديولا الذي يتعامل مع اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية لتصحيح الأخطاء".

وأضاف: "ردود فعل كولر على الانفرادات لم تعجبني، ظل واقفا بهدوء بدون انفعال وهذا انعكس سلبا على اللاعبين".

وأشار: "من الواضح أن كولر غير مقتنع بصلاح محسن رغم أنه عاد بناءً على رغبته، كما أن إمكانيات طاهر لا تناسب مركز رأس الحربة".

وأتم: "هناك مليون علامة استفهام على موديست وعدم الاستفادة منه وفي رأيي تاو هو البديل الأنسب لكهربا في الهجوم".

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز

سقط الأهلي في فخ التعادل على يد يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على الملعب الوطني مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بتلك النتيجة أصبح النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.