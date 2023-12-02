أفيال تنتقم من أسرة دهست صغيرها (تفاصيل)

انتقم قطيع من الأفيال من سيارة على طريق رئيسي سريع، بعد أن صدمت فيلا صغيرا من المجموعة، حسبما قالت السلطات المحلية في ماليزيا.

أفيال تنتقم لقتل صغيرها على يد البشر

وكان رجل يبلغ من العمر 48 عاما يقود السيارة رفقة زوجته وابنه البالغ من العمر 23 عاما، وفقا لبيان صادر عن الشرطة في جيريك بشبه جزيرة الملايو.

وأعلنت شرطة جيريك ان الجو كان ممطرا وضبابيا وقت الحادث، وكانت السيارة تنعطف يسارا على الطريق السريع عندما اصطدمت بالفيل الصغير.

وقال كبير المشرفين في شرطة منطقة جيريك: "اصطدمت السيارة بالفيل الصغير الذي كان يسير على الطريق مع القطيع، وعند رؤية ذلك اندفعت الأفيال الخمسة الأخرى نحو السيارة وبدأت في دهسها".

وعادر قطيع الفيلة المنطقة بعد نهوض الفيل الصغير الذي تم صدمه، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة من جراء الحادث.

وكشفت الصور المتوفرة أضرارا جسيمة في مقدمة وجوانب السيارة مع انهيار أبوابها الجانبية، كما تحطمت جميع النوافذ.

واوضح دعاة حماية البيئة انه نتيجة للتطوير السريع للطرق السريعة في ماليزيا، فقدت الأفيال البرية في جميع أنحاء شبه الجزيرة كميات كبيرة من الغطاء الحرجي، مما أجبر الكثير منها على المغامرة بعبور الطرق للعثور على الطعام.

وطالبت شرطة جيريك من السائقين لتوخي المزيد من الحذر على الطرق السريعة، حيث تتجول قطعان الأفيال بانتظام في المنطقة.

وتم وضع لافتات تحذر السائقين من عبور الأفيال على طول العديد من الطرق السريعة، خاصة شمالي البلاد، لكن الحوادث لا تزال تقع.