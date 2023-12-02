ندوه توعوية عن الفيروسات وطرق الوقايه منها و ترشيد استخدام المضادات الحيويه بمركز شباب الساحل

نفذ مركز شباب الساحل بطور سيناء ندوه توعوية عن الفيروسات وطرق الوقايه منها و ترشيد استخدام المضادات الحيويه ضمن خطة نشاط مركز شباب الساحل ضمن خطه نشاط المركز وذلك عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره .

اشارت الدكتوره نورهان ابو بكر مدير اداره مكافحة العدوى بمديريه الصحة الي ان الفيروس يتكون من حمض نووي، DNA أو RNA، مُحاط بطبقة من البروتين.وهو يحتاج إلى خلية حيَّة لكي يتكاثر فيها.يمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية إلى طيف من الأعراض، بدءًا من غياب الأعراض (أو أعراض غير واضحة) إلى المرض الشديد.

حيث أكدت ضرورة رفع الوعى الصحى لدى المواطنين لمواجهة الأمراض والأوبئة، وحذرت من أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يسبب حدوث مقاومة من البكتريا لها مع مرور الوقت وبالتالى يصبح علاج الأمراض أكثر صعوبة خاصة أنه لم يتم اكتشافات مضادات حيوية جديدة فى السنوات الأخيرة.

وذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

FB_IMG_1701551878894

FB_IMG_1701551876947

FB_IMG_1701551874806

FB_IMG_1701551872712