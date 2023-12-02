إنريكي مدرب سان جيرمان  يتغنى بـ مبابي

تمنى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان،أن يكون لديه 3 مهاجمين على نفس مستوى كيليان مبابي نجم الفريق في صفوف فريقه.

وذلك بعدما سجل اللاعب 14 هدفا خلال 12 مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

ويتفوق مبابي، الذي أحرز أيضا ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بفارق كبير على أشرف حكيمي وراندال كولو مواني، أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي الفريق بأربعة أهداف لكل منهما في جميع المسابقات.

كان الوضع مختلفا تماما في الموسم الماضي حين سجل ليونيل ميسي 21 هدفا وأحرز نيمار 18 هدفا لكنهما غادرا باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إنريكي: أود أن يكون لدي ثلاثة مهاجمين مثل مبابي يسجل كل منهم 17 هدفا لكن هذا غير ممكن.

في العام الماضي كان هناك ثلاثة نجوم عالميين وكانوا يتقاسمون الأهداف أكثر.

هناك الكثير من اللاعبين الذين سجلوا، نحن لا نعتمد فقط على كيليان فقد سجل آخرون.

وعن اهدار الفرص السهلة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء ليكتفي بالتعادل 1-1قال لويس إنريكي: هذا مضحك للغاية، إذا كانت لدينا مشكلة في إنهاء الفرص فماذا عن الآخرين.

الفريق يسجل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، ويصنع عشر فرص واضحة أمام نيوكاسل وكرة القدم لعبة، أحيانا تنجح وأحيانا لا تنجح، سيكون لدينا مشكلة إذا لم نصنع الفرص للتسجيل.

وسجل باريس سان جيرمان ثمانية أهداف في آخر مباراتين في الدوري لكن أحرز هدفين فقط في آخر مباراتين في دوري الأبطال.