شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل

رسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في المواجهة المقامة بينها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد بالمركز السابع برصيد 23 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بيساكا، مجواير، شو، دالوت.

الوسط: مكتوميناي، برونو، ماينو.

الهجوم: راشفورد، جارناتشو، مارسيال.

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تريبير- لاسيلس - شير - ليفرامينتو.

الوسط: جيماريش - يولينتون - مايلي.

الهجوم: إيزاك - جوردون - ألميرون.