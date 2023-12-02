يقوي المناعة.. ٥ فوائد صحية لتناول السمسم

ينصح الأطباء بتناول السمسم لأنه من أفضل البذور الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المميزة والمهمة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى مذاقه المميز، الذي يجعل منه طعامًا رائعًا.

فوائد السمسم للصحة

ووفقًا لما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، يكشف الأطباء أبرز الفولئد الصحية لفوائد السمسم.

١- مليئ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون الصحية والألياف والفيتامينات مثل فيتامين ب والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك.

٢- تقوية الجهاز المناعي وحمايته من أمراض الشتاء، لإحتوائه على الزنك.

٣- يساهم في تدفئة الجسم، لذا عندما يكون الطقس باردًا يمكنك تناوله مع أي مشروب.

٤- تقوية وتحسين الدورة الدموية، فهو غني بالسعرات الحرارية الجيدة التي تحسن من صحة الدورة الدموية.

٥- يعزز صحة العظام، ويقويها، ويحميها من الكسر، لإحتوائه على الكالسيوم.