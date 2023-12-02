الرياضة لا تساعد على التخلص من السمنة

أفاد باحثون أمريكيون أنهم تمكنوا من إثبات أن الرياضة لا تساعد في التخلص من السمنة.

قال العلماء إنهم أجروا اختبارات أظهرت أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الأحمال المعتدلة العادية يمكن أن تحرم مشكلة الوزن الزائد واتضح أنه من أجل التأثير على الرياضة، من المهم جدا أيضا تغيير النظام الغذائي وتقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة.

ودون التخلي عن كمية كبيرة من السعرات الحرارية المستهلكة، وفقا للعلماء، من المستحيل إنقاص الوزن، تحت الوزن الزائد، سيزداد حجم العضلات ببساطة.

بالطبع، يمكن أن تساعد الرياضة في الحفاظ على الجسم في حالة جيدة، وجعل العضلات أكثر مرونة، ولكنها لا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن والشيء هو أنه مع زيادة الأحمال، يبدأ الناس في تناول المزيد من الطعام ويتم تعويض السعرات الحرارية المستهلكة.

نتيجة للدراسة، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن درجة النشاط البدني ليست عاملا حاسما لظهور الوزن الزائد والسعرات الحرارية الزائدة، والإدمان على الطعام الضار - كل هذا يؤثر سلبا على وزن الشخص. نتيجة لذلك، يبدأ الشخص في السمنة.

وحتى لو كان الناس يمارسون الرياضة باستمرار، ولكن لا يغيرون عاداتهم الغذائية، يجب ألا تتوقع أن يتغير الوزن.

وفقا للعلماء، من المهم الحفاظ على حل وسط بين الرياضة والنشاط البدني، لأنه إذا رفضت استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية وفقدان الوزن، يمكن أن يبدأ الجسم أيضا في فقدان كتلة العضلات. نتيجة لذلك، تصبح الرياضة ضرورية لتشديد الجلد واستعادة قوة العضلات.