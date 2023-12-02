ماذا فعلت كاميرا الآيفون بذراعي سيدة مسكينة

تم تصوير امرأة وهي تقف أمام مرآتين بكاميرا iPhone، لكن الصورة الفعلية تظهر ثلاثة أوضاع مختلفة تمامًا للذراعين. توجد الأذرع في مواقع مختلفة في المرآة رقم واحد، والمرآة رقم اثنين، وفي الحياة الواقعية. هل هو فوتوشوب؟ هل هو خلل في المصفوفة؟ هل قامت المرأة برحلة مدتها 25 عامًا داخل نزل توين بيك الأسود؟ لا، إنه مجرد خطأ حسابي في التصوير الفوتوغرافي، لكنه لا يزال يتسبب في التقاط صورة واحدة.



يعود الأمر كله إلى كيفية تعامل كاميرات الهواتف الذكية الحديثة مع التصوير الفوتوغرافي. عندما تنقر على زر الكاميرا، تحدث مليارات العمليات الحسابية في لحظة، مما يؤدي إلى صورة يمكنك نشرها عبر الإنترنت على أمل الحصول على عدد قليل من الإعجابات. في هذه الحالة، لم يدرك برنامج Apple وجود مرآة في اللقطة، لذلك تعامل مع كل نسخة من الموضوع على أنه ثلاثة أشخاص مختلفين. كانت تتحرك في لحظة التقاط الصورة، لذلك قامت الخوارزمية بدمج الصورة معًا من صور متعددة. النتيجة النهائية؟ حسنًا، يمكنك رؤيته أعلاه.

يقوم برنامج كاميرا الهاتف الذكي دائمًا بسحب العديد من الصور في وقت واحد، حيث يتم دمجها حسب الرغبة وضبط التباين والتشبع والتفاصيل وعدم وجود ضبابية. في الغالبية العظمى من الحالات، هذا لا يمثل مشكلة. ومع ذلك، من حين لآخر، يصبح البرنامج مشوشًا بعض الشيء. لو كان هناك ثلاثة أشخاص مختلفين، بدلاً من شخص واحد بمرآة، لكان كل موضوع قد تم تمثيله بشكل صحيح.

هذا شيء يمكن في الواقع إعادة إنشائه بواسطة أي شخص لديه جهاز iPhone وبعض المرايا. في واقع الأمر، هناك اتجاه في TikTok حيث يفعل الأشخاص ذلك، ويلتقطون جميع أنواع الصور ومقاطع الفيديو السخيفة من خلال الاستفادة من صعوبات الخوارزمية عند فصل الصور المرآة عن الأشخاص الفعليين.