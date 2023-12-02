براءة مهندس شاب من تهمة القتل

قضت محكمة جنح مستاتف شمال القاهره بإلغاء حكم محكمة الجنح بحبس مهندس شاب ثلاثة سنوات وقضت مجددا بإجماع الأراء ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوي المدنيه ترافع عن المتهم د . ياسر الشاذلي المحامي بالنقض وأسس دفاعه على أساس انعدام رابطة السببيه بين إصابة المجني عليه ووفاته لاحقا وبين فعل المتهم لاستغراق خطأ المجني عليه لفعل المتهم ولمساهمة المجني عليه بخطئه في إحداث إصابته والتي أودت لاحقا لوفاته كما دفع ببطلان التقرير الطبي المحرر بمعرفة مفتش الصحة وعدم إمكانية التعويل عليه في الإثبات كونه لم يجر وفقا للأصول الطبية الشرعية المتعارف عليها في الكشف على جثة المجني عليه ودفع بوقوع حكم محكمة الجنح في الفساد في الاستدلال بسبب بنائه الإدانة على ذلك التقرير الطبي وقصور تحقيقات النيابة العامة وأسس د . ياسر الشاذلي المحامي بالنقض دفاعه على وجود سبب أجنبي تسبب في وفاة المجني عليه يجمع بين الإهمال الطبي الجسيم الذي لحق بالمجني عليه من قبل المستشفي المعالج له بعد إصابته وكذلك تعمد المجني عليه إيذاء نفسه طلبا للتعويض الكبير وقد تقدم دفاع المتهم بتقرير طب شرعي استشاري وضعته ا . د . إيمان جاب الله أستاذ الطب الشرعي بالقصر العيني وفريق مكتبها واستمعت المحكمه إلى دفاع المتهم وقضت بحكمها المتقدم ببراءته من تهمة القتل للأسباب المتقدم ذكرها.