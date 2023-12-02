علماء يكتشفون المخاطر السلبية لاستخدام الأسبرين

أفاد باحثون من المملكة المتحدة أن الأسبرين يمكن أن يسبب مضاعفات مختلفة بعد الأمراض.

يقول العلماء إن الأسبرين لا يزال دواء شائعا يستخدمه الناس في حالة الألم المختلف، وهذا الدواء شائع جدا لدرجة أنه يعطى حتى للأطفال ويعتقد الكثير من الناس أن الأسبرين غير ضار على الإطلاق ويشربونه بكميات كبيرة. في الوقت نفسه، في المملكة المتحدة وحدها، يموت حوالي 3000 شخص بسبب هذا الدواء كل عام.

وعدد الأشخاص الذين يموتون في جميع أنحاء العالم غير معروف ويقول العلماء إن الأمر كله يتعلق بعدد من العوامل السلبية التي تنشأ عند استخدام الأسبرين.

لقد ثبت أن استخدام هذه الأداة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جميع أجهزة الأعضاء البشرية تقريبا، بما في ذلك القلب. يمكن أن تخترق إنزيمات هذا الدواء، بسبب خصائصها، عمق المركبات الخلوية الموجودة وترك الرواسب فيها. نتيجة لذلك، تعاني الخلايا والجسم كله.

نتيجة لذلك، قد تبدأ الأورام السرطانية في التطور في الجسم، ويقول العلماء إن الناس يعانون من الأورام ولا يفترضون أن استخدام الأسبرين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع ويؤدي إلى نمو الأورام.

ومن المهم عدم استخدام الأدوية دون وصفة طبية من الطبيب، لأن هذا يمكن أن يؤثر سلبا على الجسم، لأن الشخص لا يعرف جميع الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها دواء معين، حتى لو بدا غير ضار.