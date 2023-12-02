مجموعة الموت.. موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2024

أسفرت قرعة يورو 2024 عن مجموعة موت تضم ثلاثة منتخبات مرشحة للقب هم إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا بجانب ألبانيا.

ويستهل منتخب إيطاليا مشواره في يورو 2024 بمواجهة ألبانيا في مدينة دورتموند في منتصف شهر يونيو المقبل، بينما يستهل منتخب إسبانيا مشواره بمواجهة كراوتيا في اليوم ذاته.

وستكون الجولة الثانية شاهدة على موقعة من العيار الثقيل بين إيطاليا حاملة اللقب وإسبانيا. والمقرر لها يوم 20 يونيو، ثم يواجه المنتخب الإيطالي نظيره كرواتيا يوم 24 يونيو، وهي المباراة التي ستقام في لايبزيج.

وتواجد منتخب إيطاليا في مجموعة الموت بعدما تم تصنيفه في المستوى الرابع بسبب النتائج السيئة في مشواره بالتصفيات، حيث احتلوا المركز الثاني خلف إنجلترا بفضل سجل المواجهات المباشرة المتفوق مع أوكرانيا.

يذكر أن ألمانيا تستضيف بطولة يورو 2024، التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.