وكيل تعليم الغربية: تكثيف المتابعات بجميع الإدارات التعليمية استعدادا للانتخابات الرئاسية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تتم متابعة جميع مقار اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الاستحقاق الدستوري القادم، الانتخابات الرئاسية، من قبل جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، حيث يتم تجهيز اللجان الانتخابية، وغرف الاقتراع، وفقاً لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، خلال المجلس التنفيذي.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم العمل داخل جميع المقار على قدم وساق، وخلال اجتماعه بقيادات المديرية الخميس الماضي، تم تكليف التوجيهات العامة للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والزخرفة، والمجال الصناعي، بالمشاركة في رسم وتزيين أسوار اللجان داخلياً وخارجيا، بالإضافة إلى دهان غرفة الاقتراع، وتزيينها، ووضع عدد 2 علم على بوابة اللجنة الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى "بنر" به اسم اللجنة الانتخابية ورقمها، وظهور جميع المقار بالمظهر الذي يليق بالحدث الجلل.