السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

2000 مريض يستفيدون من خدمات مبادرة التشخيص عن بعد بالشرقية

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد تفقده مستشفى فاقوس المركزي.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالحسينية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والمخزون الاستراتيجي منها، متفقداً قسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

ووجه وكيل الوزارة، مسئولي الكلى بمتابعة صرف الأدوية الشهرية للمرضى بانتظام، كما تفقد قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين واستكمال الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بصورة جيدة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود سير العمل بالمبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج الطبي عن بعد، حيث ناقش مع الأطباء المعالجين ومسئولة المبادرة خطة عمل اليوم السبت بعد مناظرة ثلاث حالات مرضية مع الأطباء الاساتذة بالجهات الاستشارية في التخصصات المختلفة، متابعاً مؤشرات أداء العمل،حيث بلغ عدد المناظرات التي تم مناظرتها للمرضى من خلال جهاز التشخيص ١٩٤٩ حالة حتى الآن.

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