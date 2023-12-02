علاج 11457رأس ماشية في قوافل بيطرية بالبحيرة

تمكنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين مدير المديرية، من علاج 11457رأس ماشية، من بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات خلال القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين، بإجمالي عدد 4275 حيوان معالج، إذ تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حمادة المحمودية.

وفي إدارة الوقاية بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، (122030) رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (2750) طائرا، بالإضافة إلى إصدار (317) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وفي إدارة المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1563 رأس ماشية، و بلغت مذبوحات الدواجن 383349، كما تم عمل 7 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 16 قضية بإجمالي مضبوطات 62 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إدارة الرعاية التناسلية، تم إجراء الفحص التناسلي لعدد (1406) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (455 ) رأس ماشية، كما تم علاج عدد (951 ) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وفي إدارة الأمراض المشتركة، تم اختبار 4736حيوانا لمرض، البروسيلا والسل وتحصين 44 لمرض البروسيلا.

وفي وحدة الترقيم والتسجيل بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1040 رأس ماشية وأغنام.

ونظمت إدارة الإرشاد تم عقد 54 ندوة توعية إرشادية مصاحبة للجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.