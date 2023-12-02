انطلاق فاعليات ملتقى التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اتكلم هنسمعك"

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري، فاعليات "ملتقى التوظيف للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بمناسبة احتفالات المجلس ومصر والعالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

أقيمت فاعليات وأنشطة الملتقى في مركز الطفل للحضارة والإبداع " متحف الطفل" بمصر الجديدة، وحملت فاعليات الملتقى شعار " اتكلم هنسمعك" وأقيم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.



معرض للمشغولات اليدوية المصنعة بايدى الأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الملتقى خلال فعالياته عدد من الأنشطة منها معرض للمشغولات اليدوية المصنعة بايدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات التي تتبنى أعمالهم وأنشطتهم، وكذلك وجود مكتب تأهيل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتضمنت الفعاليات عدد من جلسات الإرشاد النفسي والأسري وعروض فنية ومسرحية وورش عمل يدوية للاطفال وقافلة طبية متخصصة بالإضافة إلى النشاط الرئيسي للملتقى والخاص بالتوظيف للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة .





من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التهنئة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت أن المجلس يتابع وعن قرب كافة الإجراءات التي من شأنها الإتاحة الكاملة لكافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يتشارك بالرأي الفني والخبراء فيما يخص تأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة .





وقدمت الدكتورة إيمان كريم، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة الجهود والتوجهات من سيادته لكافة المؤسسات بشأن الاهتمام بكافة الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وحلها بشكل مستمر ودائم، كما وجهت التحية إلى السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس على إيمانها الدائم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وجهودهم وبالأخص المرأة والفتاة ذات الإعاقة .





وقالت المشرف العام على المجلس أن ملتقى التوظيف وفعاليات اليوم الدامج الذي نظمه المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي بمناسبة احتفالات المجلس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وهدف المجلس من خلال هذا الملتقى إلى توفير عدد من الأنشطة والخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها مكتب التأهيل وجلسات الإرشاد النفسي والأسري وورش العمل التدريبية على التمكين الاقتصادي، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف وفكر ريادة الاعمال، وتشجيعهم أيضاً على العمل و الإنتاج للاستقلالية.



