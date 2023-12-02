عضو لجنة تحكيم مهرجان الحسيمة سماح زيدان تشيد بالسينما المغربية

أشادت سماح زيدان، عضو لجنة تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة، بمستوى السينما المغربية، ومنافستها في معظم المهرجانات الدولية.

وقالت زيدان التي شاركت في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالدورة الثالثة لمهرجان الفيلم بالحسيمة، إن السينما المغربية وصلت إلى مستوى متقدم من حيث الكم والكيف، حيث ينتج المغرب نحو 25 فيما سنويا، ينافس منها الكثير من الأفلام في المهرجانات الدولية الكبرى.

ولفتت إلى أن المغرب يتوفر على قدرات هائلة من حيث الكوادر البشرية والتقنية والطبيعة الساحرة التي تساهم بقدر كبير في تصوير أعمال سينمائية هامة.

وتوج الفيلم السعودي "شيهانة" بـ"الجائزة الكبرى" لفئة "الأفلام الروائية الطويلة" في الدورة الثالثة من "المهرجان الدولي للفيلم" بمدينة الحسيمة بالمغرب.

وحصلت الممثلة ليان الشهري على "جائزة أحسن دور نسائي" عن دورها في الفيلم الفائز بـ"الجائزة الكبرى" للمهرجان، المنظم من طرف "جمعية الريف للثقافة والسينما" بشراكة مع "المركز السينمائي المغربي" و"المكتب الوطني المغربي للسياحة" و"مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة". بينما حصل على "جائزة أحسن دور رجالي" الممثل إسويشي ياكاشرو Isuychi Jakashro عن دوره في فيلم "مايوناكا" لمخرجه روبير كابريا من اليابان.