بيراميدز يخسر من نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره نواذيبو الموريتاني، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023/2024.

جاء هدف التقدم لبطل موريتانيا نظيره في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب سيدي بونا عمار.

وحاول بيراميدز إدراك هدف التعادل في الشوط الثاني لكنه فشل في ذلك، بعدما حافظ لاعيبي نواذيبو على النتيجة ويخرج فائزًا من المباراة.

في المجموعة ذاتها، نجح مازيمبي الكونغولي في تحقيق الانتصار على نظيره ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وكانت مباراة مازيمبي أمام صن داونز قد أقيمت عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إهدار لاعبي صن داونز عدد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال اللقاء، بعدما تألق حارس مازيمبي في التصدي لكرات خطيرة من قبل الفريق الجنوب إفريقي.

ونجح مازيمبي في تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة 61 عن طريق رأسية اللاعب ليكونزا والتي سكنت شباك صن داونز.

ترتيب مجموعة بيراميدز ونواذيبي

ترتيب مجموعة بيراميدز ونواذيبي

وكان جيمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه، كريم حافظ، مهند لاشين، رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي