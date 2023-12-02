لون بشرة بيونسيه يثير الجدل ووالدتها تفتح النار على منتقديها هل قلدت مايكل جاكسون؟

تعرضت مغنية البوب العالمية بيونسيه لانتقادات عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها الجمهور بمحاولات تغير لون بشرتها، حيث ظهرت بشكل غير طبيعي خلال العرض الأول لفيلمها الموسيقي Renaissance World Tour في مسرح صامويل جولدوين في لوس أنجلوس.

بيونسيه

جدل كبير حول بيونسيه بسبب لون البشرة هل قلدت مايكل جاكسون

ظهرت بيونسيه على السجادة الحمراء، خلال عرض فيلمها الوثائقي الأول بمظهر جديد عكس ما اعتاد عليه الجماهير، حيث بدت أكثر حيوية، وارتدت فستانًا فضيًا صنع خصيصًا لها من تصميم فيرساتشي، نسقته مع قفازات أوبرا فضية متطابقة وصنادل ذات كعب فضي.

بيونسيه

ولكن الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة ليس إطلالتها الملفتة، إنما شعرها والتي غيرت لونه إلى الأشقر البلاتيني وكانت بشرتها تبدو افتح من لونها الطبيعي، وسرعان ما فتح عليها أبواب النيران من قبل رواد السوشيال ميديا خاصة أصحاب البشرة السوداء والذين اتهموها بعدم الانتماء وتقليدها الأعمى لمايكل جاكسون والذي قام بتغير لون بشرته ويعد أول شخص من أصحاب البشرة السمراء الذي يفعل هذا مدعيًا بأنه إصيب بمرض جلدي محاولة منه اخفاء الموضوع وابعاد الصحافة عنه.

بيونسيه

بيونسية ترد بشكل غير مباشر على تغير لون بشرتها

ردت النجمة العالمية، بيونسيه، على هجمات الجمهور واتهامها بتبييض بشرتها، والتهرب من أصولها السمراء، وذلك بطريقة ذكية وغير مباشرة حيث نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة عن قرب لوجهها، يظهر من خلالها بشرتها السمراء بوضوح، لكي تنفي بذلك، جميع ما تردد حول تبييضها لبشرتها.

بيونسيه

والدة بيونسية تدافع عنها بقوة

دافعت تينا نولز والدة المغنية بيونسيه، عن ابنتها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له، بعد ظهورها الأخير، في حفل افتتاح فيلمها الوثاقي RENAISSANCE، حيث ظهرت بيونسيه، ببشره بيضاء، ليتهمها البعض بتبيض بشرتها، والهروب من أصولها السمراء.

وقالت تينا نولز، في منشور، عبر حسابتها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” دفاعا عن ابنتها بيونسيه،:"إنها تقوم بفيلم حيث موضوع الفيلم بأكمله، يدور حول الفضة، لذلك اختارت هذا المظهر، والفستان، والشعر الفضي، وسجادة فضية، وملابس فضية، وأنتم فجأة، تتركوا كل ذلك، وتقرروا، أنها تحاول أن تكون امرأة بيضاء، وتقوم بتبييض بشرتها؟، كم هو محزن أن البعض من شعبها، يواصلون السرد الغبي بالكراهية والغيرة".