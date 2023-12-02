محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات الطرق بالتل الكبير

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، عددًا من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمركز ومدينة التل الكبير، والتي تشمل مشروع توسعة ورصف شارع أحمد عرابي المزدوج بطول حوالي ٣.٥ كم، والذي تم الانتهاء من نحو ٩٠٪؜ من الأعمال، به ومتبقي ١٠٪؜ من أعمال الرصف والأسفلت، كما اشتملت الأعمال على رصف طريقين فرعيين.

وخلال جولته التي رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، وجَّه أن يتم إدراج طريق بديل لطريق أحمد عرابي وإنشاء ورصف عدد ٣ تقاطعات بين طريق أحمد عرابي والطريق المقترح، حتى تتم المناورة داخل المدينة بسهولة وخلق مساحات لحرية حركة المركبات والمواطنين داخل المدينة.

ووجَّه أن يدرج في الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ أعمال التجميل المطلوبة للجزيرة الوسطى في طريق أحمد عرابي، وكذلك اختيار موقعين أخرين لإنشاء حدائق عامة لخدمة أبناء مدينة التل الكبير.

وتقابل المحافظ، مع أبناء المدينة وشكروا معاليه على الجهد المبذول الذي لم يتم منذ أكثر من عشرين عامًا، ومن تواجده وسط الأهالي وبحث مشاكلاتهم وحلول لها.

ودعى بشارة الشباب الفعَّال بالمدينة، بالمشاركة بالمقترحات والأفكار قبل تنفيذ مشروعات التجميل، حتى يتم إنشاء تلك الأماكن وفقًا لرغبات وأمنيات المواطنين وحتى تؤتي المشروعات الهدف التي أُنشئت من أجله وتعظيم الاستفادة من الأعمال المنفذة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، أن يتم التركيز على مدينة التل الكبير نظرًا لانتهاء أعمال الغاز الطبيعي بها، وانتهاء أعمال المرافق من صرف صحي ومياه وخلافه، على أن يتم إنجاز جميع الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة التل الكبير في مدة أقصاها ٢٠٢٥.

وتفقد محافظ الإسماعيلية، طريق محطة المياه الواصل من بر أيمن ترعة الإسماعيلية في اتجاة وادي الملاك.

جدير بالذكر أن تكلفة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها ٣٥ مليون جنيه.



وقامت مديرية الطرق والنقل بطرح أعمال جديدة ضمن العام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تبلغ ٢٢ مليون جنيه، هذا بخلاف خطة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتي يبدأ العمل بها من يوليو العام القادم.