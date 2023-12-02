تدريب فريق الجودة في مستشفيات الفيوم

قامت إدارة الجودة فى مديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة حنان كمال حليم -مدير ادارة الجودة بتفيذ تدريب لفرق الجودة بالمستشفيات على التقييم بآداة SAT وعمل السياسات طبقا لمعايير NSR من 1-16، وكذلك التاكيد على تطبيق منظومة الابلاغ عن الأحداث غير المتوقعة والتوثيق فى نموذج OVR

وتم التدريب بحضور جميع اعضاء فرق الجودة بالمستشفيات بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية لمدة يوم واحد وقام بالتدريب الدكتورة حنان كمال -مدير ادارة الجودة.

جولة وكيل الوزارة

ومن جهه اخرى قام الدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بزيارته الاولى الى الوحدات الصحية فى مركز طاميه والمستشفى المركزي استمرت حتى مساء امس السبت ومعه فريق من مديرية الصحه ضم كل من مدير اداره المستشفيات والطوارئ الدكتور محمد عبد الله ومدير اداره الجوده والدكتورة حنان كمال ومدير اداره مكافحه العدوى والدكتور عماد الدين حسين ومدير التخطيط الدكتور هاني تاج الدين ومديرة التمريض وهاله احمد ومسؤول الحضانات والدكتور محمد حسن ومسئول الرقابه الداخليه والمتابعه الدكتور مصطفى حمزه ومسئول قوائم الانتظار الدكتور احمد جويلي .

وكان فى استقبالهم الدكتورة نشوى رحيم -مدير المستشفى المركزى و الدكتور محمد عبد العزيز - وكيل المستشفى وقد بدأت الزياره بعقد اجتماع بمكتب مدير المستشفى مع رئيس قسم قسطره القلب الدكتور احمد نجيب للتعرف على القسم واحتياجاته و وحده جراحه القلب المفتوح التي تم افتتاحها مؤخرا وتصادف وجود زياره من الادارة المركزية للاسنان .

التقى وكيل الوزارة و الدكتورة مديرة المستشفى اللواء الدكتور وليد السيسي -رئيس الادارة المركزية للاسنان بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق له من اعضاء الاداره المركزيه لطب الاسنان بالوزارة و ابلغ وكيل الوزارة بانه قام بالمرور على المركز الطبى وايضا عيادة الاسنان بالمستشفى واطلع على بعض السلبيات وتغيب الاطباء ووعد باتخاذ ما يلزم تجاه المتغيبين ونقلهم من المستشفى.

وبعد مغادرة رئيس الادارة المركزية لطب الاسنان بدا الدكتور وكيل الوزارة بالمرور على المستشفى و بدأ بقسم قسطره القلب والذى تتميز به مستشفى طامية المركزى وهو الوحيد فى المستشفيات المركزية ويتمتع بكفاءة عالية واستمع الى شرح من رئيس القسم ثم تفقد قسم قلب المفتوح الذى تم افتتاحه مؤخرا والذى يحتاج الى بعض المستلزمات لتشغيله وتخفيف العبء عن المرضى بدلا من السفر للقاهرة.

بعدها تم المرور على قسم الحضانات واوضحت مديرة المستشفى انه من افضل اقسام المستشفى وان جميع العاملين به على درجة عالية من الكفاءة

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