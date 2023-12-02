إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بالقطامية
تعرض 7 أشخاص للإصابة فى حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
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وكان بلاغ قد ورد بشأن بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث .
وأظهر الفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .
قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:
1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.
2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.
3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.
4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.
5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.
6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.
7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.
9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.
10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.
11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.
12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة