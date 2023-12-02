السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بالقطامية

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض 7 أشخاص للإصابة فى حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

اقرأ أيضاً: إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدائري الأوسطي

txt

القصاص لسائق الدليفري من السارق ذي الميول الإجرامية

txt

مُسن يُزهق روح شريكة العُمر بسبب فاتورة باهظة


 

 وكان بلاغ قد ورد بشأن بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث .

 وأظهر الفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح  والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.   

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.   

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.             

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

 

مواد متعلقة

القصاص لسائق الدليفري من السارق ذي الميول الإجرامية

مُسن يُزهق روح شريكة العُمر بسبب فاتورة باهظة

غدًا.. الحكم على بديع وآخرين في "أحداث المنصة"

غداً.. محاكمة عاطلين مُتهمين بسرقة فتاة بالإكراه

مليون جنيه غرامة .. السجن لمُتهمين بالإتجار في الآثار

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية ولاية الإسماعيلية

المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المخدرات بالتجمع

براءة شخص من تهمة الإتجار في الحشيش بالتجمع الخامس
الجريدة الورقية