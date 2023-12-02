الأوراق المطلوبة في التقديم على الوظائف الخالية في جامعة الأميرة نورة السعودية

تصدرت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن عدد من الوظائف الخالية في الجامعة، لحملة الدبلوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في السعودية لعام 1445 .

وبحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل التقديم للوظائف وطرق وشروط القبول التي أعلنت عنها الجامعة .

شروط التقديم على الوظائف الفنية الخالية لحملة الدبلوم في جامعة الأميرة نورة

اشترطت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على المتقدمين لكي تساعدهم في التقديم على الوظائف الفنية الخالية، وذلك بعد استيفاء هذه الشروط، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط أن يتم إجراء الاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية.

يتطلب ألا يكون التقدير العام للمتقدم أقل من جيد جدًا.

من اللازم أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في الجامعات السعودية، أو جامعة غير سعودية.

من الضروري أن يكون المتقدم للتقديم على الوظائف الخالية حاصل على الجنسية السعودية.

لابد من اجتياز الاختبارات التي تقوم الكلية بتحديدها، وأيضًا المقابلة الشخصية، وأي من الشروط الموجودة التي تقوم الكلية بتقديمها.

الأوراق المطلوبة في التقديم على الوظائف الخالية في جامعة الأميرة نورة

هناك بعض المستندات المطلوبة في التقديم على الوظائف الخالية، وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي:

نسخة من الوثائق الخاصة بإدارة الشهادات الجامعية.

لابد من وجود نسخة طبق الأصل من المؤهل العلمي.

كتابة الخبرات السابقة إذا كانت موجودة.

إحضار نتيجة الاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية.

إحضار جميع الأوراق المطلوبة في الشروط.

واحدة من أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية هي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك بدليل إنها تقوم بتقديم العديد من الوظائف الخالية في المملكة العربية السعودية، لذلك فقد قمنا بالتعرف على رابط التقديم على الوظائف الخالية الفنية.