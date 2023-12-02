برشلونة وأتلتيكو مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، والتي يتوقعها العديد من عشاق الفريقان أن تكون مثيرة وحماسية على غرار مواجهات الناديين السابقة.

على الجانب الاَخر، يبحث دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن الخروج بنتيجة إيجابية خلال مباراة برشلونة، والتي يرى المدرب الأرجنتيني أنها ستكون صعبة، خاصة أن اللقاء سيكون على ملعب البلوجرانا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تُنقل مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة بشكلًا حصريًا.

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